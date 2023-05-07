Бах рассказал о работе МОК по возвращению россиян на международную арену

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранять россиян от международных турниров. Это связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине. Пока неизвестно, выступят ли россияне на летней Олимпиаде в Париже.