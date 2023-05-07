Бах рассказал о работе МОК по возвращению россиян на международную арену

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил с новым заявлением по ситуации с российскими спортсменами.
Томас Бах заявил, что руководство МОК «предпринимает все усилия» для возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену. Об этом глава комитета рассказал в интервью агентству Синьхуа.
«Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований, и мы очень надеемся, что эта миссия будет выполнена в ранее установленных условиях», — отметил Бах.
В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранять россиян от международных турниров. Это связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине. Пока неизвестно, выступят ли россияне на летней Олимпиаде в Париже.