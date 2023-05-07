Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада с боеприпасами «Правого сектора» у Липцов

Российские военные нанесли ракетный удар по складу боеприпасов для боевиков «Правого сектора»✱ (запрещен в РФ), о его ликвидации сообщили в Минобороны РФ.
В воскресенье, 7 мая, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подтвердил уничтожение склада, расположенного в районе населенного пункта Липцы в Харьковской области.
Ведомство также сообщило, что за сутки военные перехватили над Черным морем 22 украинских беспилотника. Все они были нейтрализованы.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация