Wgospodarce: реакция России на захват школы при посольстве поразила польского чиновника

Гневная реакция российских представителей на силовой захват школы при посольстве РФ в Варшаве со стороны польских властей поразила одного из чиновников республики, сказано в статье Wgospodarce.
По словам экспертов, уполномоченный польского кабмина по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин изумился тому, насколько серьезно Кремль отнесся к этой ситуации. По его словам, Москва использует достаточно грубый и резкий тон в отношениях с Варшавой, пишет «ПолитРоссия».
Чиновника поразило, почему РФ подвергла жесткой критике «решительные» действия поляков. Жарин считает, что власти Варшавы якобы не сделали ничего противоправного, захватив школу, в которой учились дети дипломатов. Более того, политика возмутило, что Россия намерена ответить на этот инцидент.
«Помимо усиления психологического давления на Польшу, эти, казалось бы, слишком резкие пропагандистские действия России имеют еще одну цель — усилить посыл, давно осуществляемой против Польши операции, в которой наша страна ложно изображается как авантюрист и агрессор», — посетовал чиновник.
МИД России ранее заявил, что силовой захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы.