Чиновника поразило, почему РФ подвергла жесткой критике «решительные» действия поляков. Жарин считает, что власти Варшавы якобы не сделали ничего противоправного, захватив школу, в которой учились дети дипломатов. Более того, политика возмутило, что Россия намерена ответить на этот инцидент.