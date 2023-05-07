Счета за ЖКУ в Италии выросли за десять лет почти на 70%

Стоимость коммунальных услуг для жителей Италии за последние десять лет выросла на 68,7%, хотя доходы населения — всего 11,5 %, сообщает газета la Repubblica.
Журналисты со ссылкой на данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons отметили, что итальянцы за год платят за свет, газ, воду и вывоз мусора около 1625 евро. Наибольший рост показали цены на электроэнергию, которые поднялись почти в 2,5 раза. Тарифы на водоснабжение выросли примерно на 57%, до 487 евро.
Ассоциация потребителей республики ранее предупредила об опасности инфляции для домохозяйств. Годовой показатель в 8,3%, установленный в апреле 2023, приведет к росту расходов для семьи из четырех человек на 3144 евро в год.