Счета за ЖКУ в Италии выросли за десять лет почти на 70%

Журналисты со ссылкой на данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons отметили, что итальянцы за год платят за свет, газ, воду и вывоз мусора около 1625 евро. Наибольший рост показали цены на электроэнергию, которые поднялись почти в 2,5 раза. Тарифы на водоснабжение выросли примерно на 57%, до 487 евро.