МИД Турции констатировал отсутствие прогресса по вступлению Швеции в НАТО

Прогресса по вопросу вступления Швеции в Североатлантический альянс нет. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Руководитель ведомства дал интервью телеканалу Habertürk. По его словам, Анкара неоднократно выступала с требованием, чтобы в Швеции не было пропаганды терроризма и сбора средств.
«Это правильно в той стране, которая хочет стать членом НАТО? Нет. Принятие закона (в Швеции, о терроризме. – Прим. ред.) недостаточно. Ожидаем конкретных шагов», – добавил Чавушоглу.
Ранее Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции передать свои ЗРК С-400 Украине. Однако Анкара отказалась от этой идеи.