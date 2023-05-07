Российские разработчики «научили» ЗРПК «Панцирь» противостоять американским системам HIMARS

Американские снаряды реактивных систем HIMARS больше не представляют особой угрозы для ВС РФ благодаря зенитно-ракетным пушечным комплексам «Панцирь».
В эфире передачи «Военная приемка» представитель АО «Щегловский вал» (входит в госкорпорацию «Ростех») Олег Ситников сообщил, что российский комплекс теперь эффективно перехватывает американские ракеты.
«Есть такие примеры из зоны специальной военной операции, когда наша боевая машина 12 ракетами, это полный боекомплект, поражает 12 ракет HIMARS», — похвастался журналистам Ситников.
Ранее успехи российских военных в противостоянии все новым типам вооружений у ВСУ был вынужден признать и министр обороны Украину Алексей Резников. В интервью СМИ он сообщил, что российская армия «быстро учится».