Премьер Словакии Хегер собирается попросить президента Чапутову о своей отставке

Глава правительства Словакии Эдуард Хегер решил сложить свои полномочия и отправиться в отставку. Он сделал соответствующее заявление.
Словацкий премьер объяснил журналистам, что презентовал президенту Зузане Чапутовой ряд предложений по урегулированию развивающегося кризиса в кабинете министров. Однако лидер республики так не выступила в их поддержку. Помимо этого, в конце прошлого года правительство Хегера получило вотум недоверия.
«Я принял решение попросить президента об отставке», — подчеркнул при этом Хегер.
Ранее стало известно о визите президентов Чехии и Словакии Петра Павла и Зузаны Чапутовой в Киев. Там они встретились с главой Украины Владимиром Зеленским и членами местного кабмина, передает blesk.cz.