Премьер Словакии Хегер собирается попросить президента Чапутову о своей отставке

Словацкий премьер объяснил журналистам, что презентовал президенту Зузане Чапутовой ряд предложений по урегулированию развивающегося кризиса в кабинете министров. Однако лидер республики так не выступила в их поддержку. Помимо этого, в конце прошлого года правительство Хегера получило вотум недоверия.