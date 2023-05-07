Defense News: в Израиле разработали новую беспилотную подводную лодку BlueWhale для разведки

Специалисты из израильской компании Israel Aerospace Industries создали секретную беспилотную подлодку BlueWhale для проведения разведывательных операций. Об этом пишет издание Defense News.
В статье сказано, что новая модель способна работать от двух до четырех недель и преодолевать до 1600 морских миль. Перевозить подводную лодку можно как на земле и суше, так и по воздуху.
По данным Israel Aerospace Industries, BlueWhale оснащена гидролокаторами, радарами и электрооптическими технологиями, что позволяет ей обнаруживать пилотируемые субмарины и собирать акустические данные. Кроме того, корабль может искать мины на морском дне.