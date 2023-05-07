Туристический автобус вспыхнул в Приморском районе Петербурга

Спасатели тушили туристический автобус в Приморском районе Петербурга. ЧП произошло на Ушаковском мосту ночью, сообщили в ГУ МЧС по городу.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как пламя охватило общественный транспорт. На место происшествия прибыли две служебные машины и 10 спасателей. Пожарные потушили огонь за 12 минут, после чего район заволокло густым дымом.
По предварительным данным, в автобусе загорелся моторный отсек. Салон был без пассажиров, поэтому пострадавших нет.
Напомним, подобные инциденты в Петербурге происходят регулярно. Губернатор Северной столицы Александр Беглов провел транспортную реформу, в ходе которой с улиц исчезли маршрутки. Их заменили автобусы. Общественный транспорт часто ломается и даже самовозгорается. Смольный во главе с градоначальником не реагирует на проблему.