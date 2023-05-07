Туристический автобус вспыхнул в Приморском районе Петербурга

Напомним, подобные инциденты в Петербурге происходят регулярно. Губернатор Северной столицы Александр Беглов провел транспортную реформу, в ходе которой с улиц исчезли маршрутки. Их заменили автобусы. Общественный транспорт часто ломается и даже самовозгорается. Смольный во главе с градоначальником не реагирует на проблему.