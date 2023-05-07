ФСБ и МВД пресекли диверсии украинской разведки на аэродроме в Ивановской области

Сотрудники МВД России и ФСБ пресекли атаку дронов на аэродром «Северный» в Ивановской области, сообщила Федеральная служба безопасности РФ.
Диверсию планировала украинская разведка. Ее целью были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Правоохранители задержали членов ДРГ, занимавшихся доставкой самодельных взрывных устройств для атаки.
Украинская разведка планировала доставить СВУ на легкомоторном самолете из Черниговской области. Силовики вели наблюдение за «Аэропрактом-А32». Пилота и членов ДРГ задержали в момент посадки в Тульской области.