Юным защитником интересов Российской Федерации оказался мальчик, прапрадед которого был участником Великой Отечественной войны. Ребенок выразил крайнюю обеспокоенность тем, что российское командование игнорирует запросы ЧВК «Вагнер» о поставке снарядов в Бахмут, поскольку в рядах «оркестра» служит его дядя.