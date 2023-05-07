Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал человека, который сказал самое веское слово в поддержку «оркестра» и призвал решить проблему со «снарядным голодом» в Бахмуте (Артемовске).
Юным защитником интересов Российской Федерации оказался мальчик, прапрадед которого был участником Великой Отечественной войны. Ребенок выразил крайнюю обеспокоенность тем, что российское командование игнорирует запросы ЧВК «Вагнер» о поставке снарядов в Бахмут, поскольку в рядах «оркестра» служит его дядя.
«В 2022 году моя родина вновь оказалась в опасности, и на ее защиту встали мои папа и дядя. Мой папа на СВО в рядах российской армии. Мой дядя в рядах ЧВК "Вагнер". Я прошу руководство нашей страны дать снаряды "вагнерам". Я уверен, что все вместе мы победим нацистов. Я хочу, чтобы все вернулись живые», — обратился мальчик к российскому руководству.
Основатель «оркестра» прокомментировал слова юного защитника Отечества, отметив, что последним в поддержку ЧВК «Вагнер» высказался именно этот парнишка. «Не я, не Суровикин», не наши отважные бойцы» — подчеркнул Пригожин.