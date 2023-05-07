Падающая корона, привет с того света и «запасной» Гарри. Как мир реагировал на коронацию Карла III

В Великобритании короновали Карла III — преемника ныне покойной Елизаветы II. Новый монарх ждал восхождения на престол целых 74 года, однако первая за две трети века церемония не вызвала ожидаемого интереса у британцев — зрители раскритиковали и высмеяли некоторые моменты мероприятия.
Достаточно взглянуть на статистику: британские СМИ сообщили о том, что коронацию Карла III смотрели на 9 млн жителей Британии меньше, чем похороны его предшественницы Елизаветы II.
Сообщалось, что церемония будет чуть более скромной, чем у прежних монархов, но мантии с элементами из чистого золота, древние реликвии и золотая карета говорили об обратном. Перед началом коронации в Лондоне уже были замечены протестующие, которые скандировали лозунги и держали плакаты с надписями «отмените монархию» и «не мой король». Правоохранители действовали жестко — недовольных моментально задерживали.
Помимо несанкционированных митингов знаменательный день был омрачен дождливой погодой. Хотя подобные метеоусловия привычны для британцев, в соцсетях начали шутить про принцессу Диану, которая решила отправить напоминание бывшему мужу «с того света».
Поведение присутствующих на мероприятии гостей также оставляло желать лучшего. Так, многие гости проигнорировали требование воздержаться от фото и видео во время церемонии. Сыновья Кейт Миддлтон и принца Уильяма — девятилетний Джордж и пятилетний Луи — всячески давали понять, что на подобные церемонии ходить им еще рановато. Будущие наследники королевских регалий зевали и показывали языки во время коронации дедушки и буквально собрали на себе внимание публики.
Сожаления со стороны интернет-пользователей удостоились только гвардейцы, некоторые из которых потеряли сознание во время церемонии. Впрочем, другие моменты с участием солдат Королевской гвардии, к примеру, неуправляемые лошади или прочистка музыкальных инструментов в самый ответственный момент, были высмеяны британцам.
Автора скандальных мемуаров «Запасной», рассказывающих о незавидной участи младшего ребенка в королевской семье, — принца Гарри — также не оставили без внимания. Еще задолго до коронации таблоиды обсуждали его приезд, называя возможный визит «неуместным» из-за критики родственников в книге.
Тем не менее Гарри приехал, но ему не разрешили надеть военную форму и отстранили от участия в церемонии. Аналогичное решение было принято в отношении брата короля — принца Эндрю (ранее его обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней).
Все же в самом центре зрительского внимания оказался опальный сын Карла III: по всему миру обсуждают сам факт его присутствия в качестве зрителя, а также место в Вестминстерском соборе, на котором Гарри разместили.
«Бедный Гарри, ему так хочется видеть все», — отшутились пользователи Сети, комментируя шляпку сестры Карла III Анны.
Самого старейшего короля Великобритании не обошли стороной: британцы высмеяли «лопоухость» Карла III, неподходящий размер короны — ее удалось надеть на голову монарха лишь со второго раза.
Без критики не обошлось и в мировых СМИ. Австралийская ежедневная газета The Age назвала коронацию «превосходной и абсурдной, возвышенной и нелепой». Американское издание The Washington Post обратило внимание, что многие жители Великобритании равнодушны к конституционной монархии, а «золотая карета» несовместима с «кризисом роста стоимости жизни».
Агентство новостей Associated Press охарактеризовало реакцию миллионов людей на церемонию, как «пожимание плечами». Былых ощущений у народа, как утверждают журналисты, коронация больше не вызывает. А судя по опросам агентства Reuters, поддержка королевской семьи значительно снизилась — сохранить актуальность монархии оказалось настоящей проблемой.
Ранее «Политика Сегодня» показывала обложки с сатирическим изображением короля Великобритании Карлом III, которые перед его коронацией выпустили британские, американские и европейские газеты. Какой неприличный символ появился перед дворцом монарха, а также реакция британцев — читайте в нашей статье.