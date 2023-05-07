Падающая корона, привет с того света и «запасной» Гарри. Как мир реагировал на коронацию Карла III

Сообщалось, что церемония будет чуть более скромной, чем у прежних монархов, но мантии с элементами из чистого золота, древние реликвии и золотая карета говорили об обратном. Перед началом коронации в Лондоне уже были замечены протестующие, которые скандировали лозунги и держали плакаты с надписями «отмените монархию» и «не мой король». Правоохранители действовали жестко — недовольных моментально задерживали.