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Аналитик Каленков спрогнозировал сроки нефтедобычи с новых месторождений Турции

Экономика
Аналитик Каленков спрогнозировал сроки нефтедобычи с новых месторождений Турции

Открытие Турцией крупных месторождений нефти не принесет быстрых дивидендов. Ей понадобится еще минимум пять лет, чтобы начать добычу энергоресурса, приводит агентство «Прайм» мнение главы ПАО «Европейская Электротехника» Ильи Каленкова.

Дело в том, что республике потребуются огромные инвестиции для разработки месторождений: произвести разведочное бурение и бурение на добычу, построить установки подготовки нефти, трубопроводы и т. д. Конечно, это не районы Крайнего Севера, но все равно обустройство займет около 5 лет. До тех пор объемы импорта черного золота из других стран не изменятся, отметил Каленков.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее объявил об обнаружении месторождений нефти в горах Габар, расположенных у города Джизре. Их предполагаемая производительность составляет порядка 100 тысяч баррелей в сутки.

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