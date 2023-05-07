Аналитик Каленков спрогнозировал сроки нефтедобычи с новых месторождений Турции

Дело в том, что республике потребуются огромные инвестиции для разработки месторождений: произвести разведочное бурение и бурение на добычу, построить установки подготовки нефти, трубопроводы и т. д. Конечно, это не районы Крайнего Севера, но все равно обустройство займет около 5 лет. До тех пор объемы импорта черного золота из других стран не изменятся, отметил Каленков.