«Воспитательное значение для ублюдков». Медведев предостерег организаторов терактов в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на страницах своего Telegram-канала намекнул, что ответственные за теракт, в результате которого пострадал писатель Захар Прилепин, могут не дожить до конца заключения в тюрьме.
Бывший российский президент поблагодарил сотрудников МВД, которые «по горячим следам» задержали «укронацистов». По его словам, преступников будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения.
Однако Медведев напомнил, что даже пожизненный срок не гарантирует жизнь некоторым осужденным:
«Даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», — написал он.
Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, призвавшего Россию отказаться от использования атаки на Кремль для эскалации.