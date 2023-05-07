«Мы сообщили в Кишинев». Киев нашел виновного в запрете поставок украинского зерна

Киев пригрозил полностью запретить импорт продукции из Молдавии в случае, если молдавское правительство присоединится к решению Евросоюза по ограничению ввоза зерновых с Украины в ряд восточноевропейских стран. Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка, передает «Европейская правда».
«Мы сообщили в Кишинев — любое ограничение со стороны Молдавии будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы», — предупредил Качка, отметив, что возможное ограничение уже согласовано и запущено в подготовку.
Издание приводит данные, согласно которым в 2022 году импорт из Молдавии на Украину составил 151 млн долларов. В том числе речь идет о покупке Киевом топлива ($28 млн), вина ($16 млн), дубильных экстрактов ($15 млн), овощей ($16 млн), орехов ($15 млн), черных металлов ($10 млн).
Как сообщалось ранее, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля оповестил украинского коллегу Николая Сольского, что республика планирует наряду со странами ЕС ввести временные ограничения на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины.
Боля объяснил это решение тем, что местным аграриям нужно «использовать свои запасы зерна», которого скопилось достаточное количество — для нового урожая может элементарно не хватить места. Сольский не согласился с позицией Кишинева, назвав основания для ограничения «непонятными». По его словам, Киев не поставляет эти сельскохозяйственные культуры в республику.
Изначально ограничения на поставки украинского зерна в апреле установили Болгария, Венгрия, Польша и Словакия из-за убытков, которые понесли местные фермеры. В начале мая Еврокомиссия запретила ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на рынки перечисленных стран, а также в Румынию.
Молдавия осталась крайней
Мера не коснулась транзита через территории упомянутых государств: украинские сельхозкультуры могут свободно обращаться на других европейских рынках. Запрет действует со 2 мая до 5 июня 2023 года. Примечательно, что публичных заявлений по поводу ответных мер на запрет ввоза зерна в Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу и Словакию со стороны Киева не поступало.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня» связал этот факт с тем, что Молдавия, как и Украина, — имеет лишь статус кандидата на вступление в ЕС, а остальные страны — действующие члены объединения.
«Если вводить санкции против Польши и Румынии "не с руки", можно экономически зеркально ответить против Молдавии. В этой ситуации вижу экономическую подоплеку, где каждый печется о своих интересах», — рассуждает собеседник издания.
Как предположил дипломат, если Кишинев пошел на такой шаг, то ввоз украинского зерна в страну действительно невыгоден. Сельхозпродукция из Украины стоит значительно дешевле, чем у румынских, польских, и, вероятно, молдавских аграриев, поэтому поставки создают дисбаланс — производители делают выбор в пользу дешевизны, заметил Топорнин.
Из этого вытекает, что местные фермеры несут убытки и банкротятся, что ложится «тяжким бременем» на правительство, которое вынуждено выделять им дотации. Молдавия «не настолько богатая», чтобы продолжать помогать Украине, нацеленной на экспортную выручку оттуда, где это только возможно, добавил эксперт.
«Когда затрагиваются экономические интересы отдельных производителей, государства не боятся вводить ограничительные меры — каждый "печется" о своих производителях, а о не о чужих. <…> В Молдавии было очень много серых схем по завозу украинского зерна, и его использование на внутреннем рынке вместо молдавского сыграло свою роль. <…> [Молдавские власти] решили навести порядок», — констатировал собеседник «ПС».
Запрет Киева на импорт продукции из Молдавии будет не таким значительным, как ущерб от зарубежного зерна на молдавских рынках, предполагает Топорнин. Тем не менее, по его словам, «вопрос непростой»: не стоит исключать, что Кишинев обратится в Еврокомиссию с просьбой «повлиять» на Украину.
«Если это значимый рынок для Молдавии, то она попробует воздействовать на Украину, к примеру, через Румынию — главного партнера в ЕС. Если это совсем какие-то крохи, то может быть оставит все безнаказанно. В любом случае [Кишинев] проинформируют ЕК и скажет, что это [запрет Киева] противоречит духу взаимодействия двух стран, которые стремятся в Евросоюз», — резюмировал Топорнин.
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