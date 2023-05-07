«Мы сообщили в Кишинев». Киев нашел виновного в запрете поставок украинского зерна

Боля объяснил это решение тем, что местным аграриям нужно «использовать свои запасы зерна», которого скопилось достаточное количество — для нового урожая может элементарно не хватить места. Сольский не согласился с позицией Кишинева, назвав основания для ограничения «непонятными». По его словам, Киев не поставляет эти сельскохозяйственные культуры в республику.