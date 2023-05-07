Экс-премьер Италии Берлускони: Европу на мировой арене не воспринимают всерьез

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал, как на самом деле мировые страны относятся к Европе. Экс-глава правительства записал соответствующее обращение из поликлиники.
По словам Берлускони, Европу на мировой арене не воспринимают всерьез. Брюсселю следует придерживаться общей политики в военной сфере. В таком случае на численность солдат необходимо установить лимит, добавил экс-премьер Италии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства ЕС намерены помочь восстановить Украину. Пользователи Сети назвали это пустой тратой денег. В будущем Европе уже будет нечего восстанавливать, считают юзеры.