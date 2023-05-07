Пригожин: нам обещают боеприпасы, Суровикина и прикрыть фланги

«Вагнеровцам» обещали предоставить столько вооружений, сколько потребуется для продолжения боевых действий в Бахмуте. Минобороны РФ также обязалось выставить на флангах все для прикрытия наступления ЧВК «Вагнер», чтобы противник не смог «подрезать» отряды. За взаимодействие между «оркестром» и ведомством будет отвечать генерал Сергей Суровикин.