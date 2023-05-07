Пригожин: нам обещают боеприпасы, Суровикина и прикрыть фланги

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «оркестр» получил боевое распоряжение о передаче боеприпасов штурмовым отрядам в Бахмуте (Артемовске) после многочисленных жалоб на «снарядный голод».
«Вагнеровцам» обещали предоставить столько вооружений, сколько потребуется для продолжения боевых действий в Бахмуте. Минобороны РФ также обязалось выставить на флангах все для прикрытия наступления ЧВК «Вагнер», чтобы противник не смог «подрезать» отряды. За взаимодействие между «оркестром» и ведомством будет отвечать генерал Сергей Суровикин.
«А это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет», — высказался о заслугах Суровикина Пригожин.
Бизнесмен также рассказал, что накануне бойцам «оркестра» предложили возможность перейти в другие воинские формирования, но все ответили однозначным отказом, «причем в нецензурной форме».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» записал обращение к российским военачальникам по поводу ситуации в Бахмуте и заявил о решении вывести отряды «оркестра» из города до 10 мая по причине нехватки боеприпасов.