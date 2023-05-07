Экс-полузащитник сборной России Быстров назвал плаксой тренера «Химок» Талалаева

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.
Владимир Быстров считает, что Андрей Талалаев несправедливо подверг критике судью игры РПЛ между «Химками» и «Динамо» Сергея Карасева. Об этом бронзовый призер Евро-2008 рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Он сейчас в открытую обвинил судью, что он помог "Динамо", а этого не было. Нечего давать такие пресс‑конференции, плакса! Это не эмоции, он был спокойный», — отметил Быстров.
Матч между «Химками» и «Динамо», состоявшийся в Подмосковье 6 мая, завершился победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард бело-голубых Федор Смолов, который реализовал пенальти в компенсированное время.