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Экс-полузащитник сборной России Быстров назвал плаксой тренера «Химок» Талалаева

Спорт
Экс-полузащитник сборной России Быстров назвал плаксой тренера «Химок» Талалаева

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

Владимир Быстров считает, что Андрей Талалаев несправедливо подверг критике судью игры РПЛ между «Химками» и «Динамо» Сергея Карасева. Об этом бронзовый призер Евро-2008 рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Он сейчас в открытую обвинил судью, что он помог "Динамо", а этого не было. Нечего давать такие пресс‑конференции, плакса! Это не эмоции, он был спокойный», — отметил Быстров.

Матч между «Химками» и «Динамо», состоявшийся в Подмосковье 6 мая, завершился победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного гола стал форвард бело-голубых Федор Смолов, который реализовал пенальти в компенсированное время.

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