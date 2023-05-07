Посол РФ Маслов напомнил Греции об уроках самой страшной бойни в истории человечества

Уроки Второй мировой войны, которая стала самой страшной бойней в истории человечества, нельзя переписывать или предавать забвению, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.
В своей статье «День Победы: невыученные уроки» дипломат отметил, что Европа больше всех пострадала от нацизма, а теперь будто вернулась на восемь десятилетий назад. Москва всегда трепетно относилась к памяти о той войне. Российская сторона годами предупреждала мировое сообщество об опасности возрождения нацизма.
«Мы говорили о том, что уроки самой страшной бойни в истории человечества предавать забвению и переписыванию недопустимо, поскольку это обязательно приведет к повторению трагедии», — написал Маслов.
Ранее сообщалось, что в Берлине разрешили праздновать День Победы с украинскими флагами, но не с российскими.