В своей статье «День Победы: невыученные уроки» дипломат отметил, что Европа больше всех пострадала от нацизма, а теперь будто вернулась на восемь десятилетий назад. Москва всегда трепетно относилась к памяти о той войне. Российская сторона годами предупреждала мировое сообщество об опасности возрождения нацизма.