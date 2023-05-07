Авторы ABC News и Washington Post сообщили о рекордном падении рейтинга Байдена

Порядка 68% американцев считают президента США Джо Байдена слишком старым для поста главы государства. Об этом рассказали в изданиях ABC News и Washington Post.
Авторы СМИ сообщили о рекордном падении рейтинга Байдена. При этом 54% граждан Соединенных Штатов утверждают, что экс-лидер Дональд Трамп лучше справится с обязанностями главы государства.
Бывшие президенты, которые также получали низкие рейтинги, не были переизбраны на второй срок, обращают внимание журналисты. Байден недавно сделал официальное заявление о своем участии в выборах лидера США. Голосование состоится в 2024 году.