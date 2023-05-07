Экс-депутат Рады Кива предположил, когда Украина прекратит устраивать теракты

Украинские теракты будут продолжаться до тех пор, пока заказчики не понесут ответственность. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Политик прокомментировал покушение на писателя Захара Прилепина. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский требует от спецслужб, чтобы они убивали как можно больше людей. Кроме того, он сам составляет список своих жертв. Кива добавил, что необходимо бороться с причиной возникновения терактов, а не со следствием.
«Теракты, забирающие жизни людей, будут продолжаться до тех пор, пока за них не возникнет ответственность и наказание непосредственных заказчиков», – написал Кива в Telegram.
Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказался о терактах, организованных киевским режимом. По его словам, Украина пытается запугать тех, кто говорит правду.