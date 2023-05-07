Экс-депутат Рады Кива предположил, когда Украина прекратит устраивать теракты

Политик прокомментировал покушение на писателя Захара Прилепина. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский требует от спецслужб, чтобы они убивали как можно больше людей. Кроме того, он сам составляет список своих жертв. Кива добавил, что необходимо бороться с причиной возникновения терактов, а не со следствием.