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Соловьев задался одним вопросом после покушений Украины на россиян

Политика
Соловьев задался одним вопросом после покушений Украины на россиян

Российский телеведущий Владимир Соловьев задался одним вопросом после терактов, которые Украина организовала против РФ.

В своем Telegram-канале журналист написал, что киевский режим только наглеет от безнаказанности. Москва, по мнению Соловьева, должна нанести симметричный ответ по заказчикам и разработчикам всех покушений. Удары по критической инфраструктуре уже не пугают украинских нацистов.

«После всех покушений у меня только один вопрос: мы отвечать уже когда-нибудь будем?» — поинтересовался Соловьев.

Ранее сообщалось, что СБУ не стала подтверждать или опровергать свою причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.

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