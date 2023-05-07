Соловьев задался одним вопросом после покушений Украины на россиян

Российский телеведущий Владимир Соловьев задался одним вопросом после терактов, которые Украина организовала против РФ.
В своем Telegram-канале журналист написал, что киевский режим только наглеет от безнаказанности. Москва, по мнению Соловьева, должна нанести симметричный ответ по заказчикам и разработчикам всех покушений. Удары по критической инфраструктуре уже не пугают украинских нацистов.
«После всех покушений у меня только один вопрос: мы отвечать уже когда-нибудь будем?» — поинтересовался Соловьев.
Ранее сообщалось, что СБУ не стала подтверждать или опровергать свою причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина.