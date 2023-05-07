РИА Новости: украинская авиация нанесла удары по своим же минометчикам в районе Авдеевки

Экипаж вертолета ВВС Украины отстрелял полные боекомплекты по позициям украинских минометчиков в районе населенного пункта Авдеевка. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал боец спецназа Южной группировки войск ВС РФ с позывным Дачник.
По его словам, украинские националисты приближались к российским позициям на вертолете, однако не долетели до них примерно четыре километра, открыв огонь по своим минометчикам.
«Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью», — отметил боец.
После этого в район Авдеевки выдвинулась российская авиация и поразила вражеские позиции повторно, в результате чего противник попал под двойной удар.