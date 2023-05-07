Британия «сбросила маски», решившись на радикальный шаг

Вслед за пандемией COVID-19 Великобританию охватила новая лихорадка, на этот раз гендерная. Вопрос начали активно обсуждать во всех кругах, в том числе в церкви.
Во множестве учебных учреждений Соединенного Королевства детям говорят о важности проявления толерантности к представителям ЛГБТ-сообщества. Однако количество трансгендеров в стране составляет всего 0,5%, пишет РИА Новости.
Британская церковь решилась на радикальный шаг и заявила о готовности благословлять однополые пары. При этом священнослужители отметили, что планируют применять нейтральные термины при обращении к богу. Таким образом Британия «сбросила маски».
Стоит отметить, что церковь в стране является зависимой от властей, поскольку подчинена государству. При этом многие священники неоднозначно восприняли решение о благословении однополых пар.