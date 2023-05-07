Гендиректор Eni ожидает полного отказа Италии от газа из России через два года

Между тем альтернативы были найдены достаточно оперативно благодаря историческим связям Италии с Египтом, Анголой, Алжиром, Республикой Конго, Мозамбиком. Кроме того, Eni сохранила присутствие в Ливии. То есть когда появилась потребность в газе, удалось быстро нарастить экспорт, пояснил Дескальци.