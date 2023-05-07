Гендиректор Eni ожидает полного отказа Италии от газа из России через два года

Италии потребуется как минимум два года, чтобы полностью отказаться от закупок газа у России, сообщил генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци в беседе с газетой La Stampa.
Местные импортеры сумели заместить примерно 30 из почти 40 млрд кубометров топлива, которое ранее поступало из РФ. Процесс усложняется тем, что внутреннее производство газа ранее не получало достаточных инвестиций.
Между тем альтернативы были найдены достаточно оперативно благодаря историческим связям Италии с Египтом, Анголой, Алжиром, Республикой Конго, Мозамбиком. Кроме того, Eni сохранила присутствие в Ливии. То есть когда появилась потребность в газе, удалось быстро нарастить экспорт, пояснил Дескальци.