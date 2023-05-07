С Новым Годом!

Рогов заявил о высокой вероятности скорого начала наступления ВСУ в Запорожской области

Армия
Рогов заявил о высокой вероятности скорого начала наступления ВСУ в Запорожской области

Вероятность начала наступления украинских войск в Запорожской области в ближайшие дни достаточно высока, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Были предположения, что контрнаступление в Запорожской области начнется 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, предполагаемое наступление противника будет сопровождаться обстрелами населенных пунктов в прифронтовой зоне. Сосредоточенные в Запорожской области соединения ВС РФ готовы к активизации боевых действий, добавил Рогов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 90 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

#запорожская область #запорожье #всу #вс рф #наступление