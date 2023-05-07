Читатели Time нашли сходство между атакой беспилотников на Кремль и диверсией на «СП»

Читатели Time обнаружили общие черты между атакой беспилотников на Кремль и диверсией на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Они рассказали об этом в Сети.
Пользователи сошлись во мнении, что американское руководство было в курсе украинских намерений. По их словам, именно оно разрешило пуск дронов на кремлевскую резиденцию.
Комментаторы заметили, что политика главы США Джо Байдена трансформировала страну в «государство-убийцу». На этом фоне они выразили беспокойство, что такими темпами Вашингтон может вступить в конфликт с Москвой.
«Не хочется признавать, но, думаю, что именно Штаты стоят за атакой дронов на Кремль. Думаю, что нам пора начинать переживать. Москва не оставит такое без внимания», — признался один из юзеров, не на шутку испугавшись.
«Интересно, а реакция Путина правда совсем не пугает Байдена? Он как опытный политик сможет сделать красивый ответ», — допустил другой.
В недавнем интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал теракты типичным стилем националистов с Украины. Он сделал такой вывод после покушения на российского президента Владимира Путина.