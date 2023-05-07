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Отказ от всех товаров из Молдавии может стать ответом Украины на ограничение поставок зерна

Экономика
Отказ от всех товаров из Молдавии может стать ответом Украины на ограничение поставок зерна

Власти Украины готовы жестко ответить на планируемые Молдавией ограничения на поставки зерновых культур, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка

Киев уже уведомил Кишинев, что подобные шаги будут расценены как недружественные и повлекут немедленный запрет всего импорта из Молдавии. Соответствующая мера уже согласована и запущена в подготовку, подчеркнул Качка.

Накануне министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля подтвердил планы ограничить импорт зерновых с Украины вслед за несколькими странами Восточной Европы.

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