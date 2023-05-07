Рогов: украинские военные могли провести атаку на Крым из подконтрольного им Запорожья

Украинские военные предприняли 6 мая попытку атаковать Крым при помощи баллистических ракет «Гром-2» с территории временно подконтрольного города Запорожье. Об этом сообщил РИА Новости председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещен ОТРК "Гром-2". Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города», — подчеркнул эксперт.
По его словам, такая военная активность со стороны ВСУ приведет к тому, что в их позиции на данном участке «прилетит вежливая ракета». Отметим, что Запорожская область после прошлогоднего референдума стала субъектом РФ.