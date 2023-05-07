Власти Германии решили оставить свои регионы без денег на содержание беженцев с Украины

Немецкие власти не планируют выделять дополнительные средства на беженцев, в том числе на украинцев, согласно данным проекта решения правительства ФРГ.
Земли и муниципалитеты настаивают на выделение дополнительных средств на размещение людей и их интеграцию в связи увеличением потока вынужденных переселенцев. Однако власти не намерены увеличить финансовую помощь, сообщает Tagesschau.
В качестве обоснования власти указывают на уже выделенные большие расходы на мигрантов. В частности, упоминается, что с лета 2022 года правительство покрывает расходы на проживание украинских беженцев.