Российские суды в 2022 году отклоняли менее 10% ходатайств об аресте обвиняемых

Верховный суд (ВС) России ранее предложил не арестовывать матерей малолетних детей, обвиняемых в нетяжких и ненасильственных преступлениях, а также тяжелобольных лиц. По мнению представителей ВС, мера пресечения в виде СИЗО нужно применять к тем лицам, которые предприняли попытку скрыться с места происшествия.