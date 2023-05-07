Российские суды в 2022 году отклоняли менее 10% ходатайств об аресте обвиняемых

Российские суды в 2022 году отклоняли менее 10% ходатайств следователей об аресте задержанных, сообщает РИА Новости.
В общей сложности сотрудники СК просили отправить под стражу обвиняемых 98,4 тыс. раз. Суды отказали им в 9,6 случаях.
Верховный суд (ВС) России ранее предложил не арестовывать матерей малолетних детей, обвиняемых в нетяжких и ненасильственных преступлениях, а также тяжелобольных лиц. По мнению представителей ВС, мера пресечения в виде СИЗО нужно применять к тем лицам, которые предприняли попытку скрыться с места происшествия.