Киев пытается диктовать мировым странам, как действовать. Об этом заявили читатели Exxpress.
Пользователи Сети высказались о призыве посла Украины Василия Химинец по Дню Победы. Дипломат выступил за запрет русским общинам проводить демонстрации по случаю 9 Мая.
«Вам, Украина, нечего делать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на Родину и защищайте ее на передовой», — написал один из комментаторов.
Ранее пользователи Twitter заявили о попытках Брюсселя впустую потратить деньги европейских налогоплательщиков. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны коалиции намерены помочь восстановить Украину.