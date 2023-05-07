Минобороны Румынии: Су-35 загнал в воздушную яму польский самолет L410 Turbolet над Черным морем

Российский многоцелевой истребитель Су-35 спровоцировал турбулентность и осложнил управление экипажу польского самолета L410 Turbolet, выполнявшему полет в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны Румынии.
Отмечается, что 5 мая L410 Turbolet совместно с румынской пограничной полицией выполнял патрульный полет над Черным морем. Примерно в 60 километрах от воздушного пространства Румынии к самолету приблизился российский Су-35 и взял его в сопровождение.
В румынском минобороны отметили, что маневры истребителя ВКС РФ вызвали «высокий уровень турбулентности и серьезные трудности с его контролем». Несмотря на нештатную ситуацию, экипаж L410 Turbolet смог выровнять воздушное судно и вернуться на аэродром базирования, говорится в сообщении.