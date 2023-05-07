Финансовый эксперт Григорьев обозначил возможные границы волатильности курса рубля

Волатильность рубля в ближайшее время будет высокой, так как на курс будут одновременно действовать множество факторов, предупредил в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
Курс от 74 до 77 рубля за доллар он считает оптимальным, но сохранится он в этом коридоре или нет, в большей степени зависит от политики, чем от экономики.
По словам Григорьева, статистические данные говорят о том, что нижняя точка падения доходов РФ пройдена. Это является одним из индикаторов последующего укрепления рубля. И все же, несмотря на положительные тренды, российской нацвалюте еще нужно будет подтверждать свою стабильность. В ближайшее время курс может колебаться в интервале от 76 до 80 рублей за доллар, отметил Григорьев.