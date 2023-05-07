Финансовый эксперт Григорьев обозначил возможные границы волатильности курса рубля

По словам Григорьева, статистические данные говорят о том, что нижняя точка падения доходов РФ пройдена. Это является одним из индикаторов последующего укрепления рубля. И все же, несмотря на положительные тренды, российской нацвалюте еще нужно будет подтверждать свою стабильность. В ближайшее время курс может колебаться в интервале от 76 до 80 рублей за доллар, отметил Григорьев.