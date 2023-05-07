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Пользователи Twitter обратили внимание на странную деталь во время коронации Карла III

Политика
Пользователи Twitter обратили внимание на странную деталь во время коронации Карла III

Юзеры сообщила о ковре в цветах украинского флага на коронации британского монарха Карла III. Пользователи Twitter сочли это ироничным.

Комментаторы обратили внимание на странную деталь во время коронации Карла III. На церемонии постелили ковер в цветах украинского флага.

«Довольно иронично, что королю приходится ходить по цветам Украины», — говорится в Сети.

Коронация Карла III состоялась в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Церемония длилась два часа. Супруга и внучка президента США Джо Байдена также пришли на мероприятия в платьях цвета украинского флага. Пользователи Сети сочли это неуважением к американскому государству.

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