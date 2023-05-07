Запущена бесплатная доставка посылок до 10 кг для участников спецоперации

Посылки для участников СВО доставляются бесплатно с 1 мая, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Инициатива реализована в рамках поручения российского правительства. Посылки доставляются бесплатно при условии, если вес груза составляет не более 10 килограммов. Число отправлений не ограничено.
«В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких», — рассказал Чернышенко.
Поручение о необходимости организовать бесплатную доставку посылок дали в Минцифры РФ совместно с ФГУП «Почта России». Узнать подробную информацию об услуге можно в контакт-центре «Почты России».