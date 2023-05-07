Россия впервые с 2014 года вошла десятку крупнейших экономик мира

Впервые после 2014 года Россия снова входит в десятку в десятку крупнейших экономик мира, свидетельствуют расчеты РИА Новости, произведенные на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.
Производство товаров и услуг в России по итогам 2022 года составило 2,3 трлн долларов. Этот показатель позволили стране занять восьмое место в рейтинге. Последний раз Россия была в топ-10 крупнейших мировых экономик в 2014 году — тогда с ВВП 2,05 трлн она была девятой. В 2021 году страна находилась на 11-м месте.
Между тем лидером списка в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 трлн долларов. Вторую строчку занял Китай с 17,94 трлн долларов, а третью — Япония, ВВП которой составил 4,17 трлн долларов.
Рейтинг рассчитывался на основе последних годовых или квартальных данных стран по ВВП, представленных государственными статистическими службами в национальных валютах. При необходимости показатели приводились в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период.