Россия впервые с 2014 года вошла десятку крупнейших экономик мира

Производство товаров и услуг в России по итогам 2022 года составило 2,3 трлн долларов. Этот показатель позволили стране занять восьмое место в рейтинге. Последний раз Россия была в топ-10 крупнейших мировых экономик в 2014 году — тогда с ВВП 2,05 трлн она была девятой. В 2021 году страна находилась на 11-м месте.