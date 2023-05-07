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Подразделения группировки «Центр» поразили пункты дислокации двух бригад ВСУ

Армия
Подразделения группировки «Центр» поразили пункты дислокации двух бригад ВСУ

Российские подразделения нанесли удары по местам дислокации двух бригад украинских войск, рассказал журналистам начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

«На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ», — отметил он в беседе с ТАСС.

В результате огневого поражения украинские подразделения понесли потери в живой силе и технике, добавил Савчук.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за сутки российские войска уничтожили более 185 украинских военных и иностранных наемников на Донецком направлении.

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