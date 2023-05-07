Подразделения группировки «Центр» поразили пункты дислокации двух бригад ВСУ

Российские подразделения нанесли удары по местам дислокации двух бригад украинских войск, рассказал журналистам начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.
«На Невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 66-й и 63-й механизированных бригад ВСУ», — отметил он в беседе с ТАСС.
В результате огневого поражения украинские подразделения понесли потери в живой силе и технике, добавил Савчук.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что за сутки российские войска уничтожили более 185 украинских военных и иностранных наемников на Донецком направлении.