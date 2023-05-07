Daily Mail: «смерть с косой» заметили на коронации Карла III

Фигуру в виде «смерти с косой» заметили на церемонии коронации Карла III. Об этом написало издание Daily Mail.
Мероприятие состоялось 6 мая. Кадры с церемонии появились в Сети. На них можно заметить, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне. При этом «смерть» держит в руках предмет, напоминающий косу.
Монарха Великобритании короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонии присутствовали 2,2 тысячи человек. Кроме того, были приглашены лидеры более 100 стран мира.
Ранее стало известно, что церемония коронации закончилась авиашоу над Букингемским дворцом. В мероприятии принимали участие 16 вертолетом и самолетов.