Польские власти активно провоцируют Россию на открытое военное столкновение, что может привести к катастрофическим последствиям для Европы и всей человеческой цивилизации. Об этом заявил обозреватель Рональд Баразон в статье для немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).
«Новая мировая война приведет к гибели миллионов, уничтожению городов, а большая часть территорий станет непригодной для жизни, и это не принесет триумф польским разжигателям войны», — подчеркнул аналитик из ФРГ.
Баранзон отметил, что изъятие здания школы при российском посольстве в Варшаве было чистой провокацией руководства Польши, которое совершенно напрасно рассчитывает на помощь «сильного дяди НАТО» в случае начала третьей мировой войны с участием ВС РФ.