Польские власти активно провоцируют Россию на открытое военное столкновение, что может привести к катастрофическим последствиям для Европы и всей человеческой цивилизации. Об этом заявил обозреватель Рональд Баразон в статье для немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).