РИА новости показало видео захваченного ЧВК «Вагнер» американского бронеавтомобиля

В ходе боев за Бахмут штурмовики ЧВК «Вагнер» похвастались новым трофеем. Корреспондент РИА Новости взял интервью у бойцов, которые продемонстрировали захваченный бронеавтомобиль Humvee американского производства.
Украинская армия при отступлении пыталась его уничтожить. Транспортное средство получило незначительные повреждения и после ремонта сможет продолжить службу, но уже на российской стороне. Боевая техника располагалась недалеко от железнодорожного вокзала.
«Двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый — идеальнейший мотор. Коробка передач работает в идеале. Прекрасный подарок Америки для России», — заявил боец подразделения.
Бронеавтомобиль отбуксировали в безопасную зону. Колеса были повреждены осколками снарядов, но покрышки имеют особые резиновые ставки благодаря которым вывезти трофей не составило труда.
В боях за Бахмут принимают участие только подразделения ЧВК «Вагнер». Па словам Евгения Пригожина, «музыканты» взяли под контроль 95% городской территории.