Несколько взрывов повредили промышленный комплекс в Николаевской области

Промышленное предприятие в Николаевской области получило повреждения в результате трех взрывов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
Ранее жители ряда населенных пунктов Николаевской области писали в соцсетях о взрывах. Позже информацию подтвердил глава местной областной администрации Виталий Ким.
Сведения о пострадавших и жертвах не поступали. Никто из официальных лиц Украины не уточнил, что именно производится на объекте, где произошли взрывы.
Некоторое время назад на территории ряда регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ писали о серии взрывов в Сумской области.