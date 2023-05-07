Режим ЧС действует в двух поселениях Якутии из-за паводка

Режим чрезвычайно ситуации (ЧС) затрагивает Атамайский и Одунунский поселения Якутии. Причиной такого решения стало стремительное таяние снега и повышение уровня воды в малых реках, говорится в Telegram-канале администрации Горного района.
Так, в Атамайском поселении повышенный уровень воды зафиксирован на семи дворовых территориях. Один из домов отключен от газоснабжения, восемь жильцов находятся в пункте временного размещения.
В Одунунском наслеге подтопило 13 дворовых территорий. Существует вероятность отключение света, поскольку вода может дойти до подстанции районных электросетей.
Как отметили в администрации, принятые ими меры не смогли замедлить поступление воды. Речь идет о более 300 мешках, наполненных песком, которые разместили вокруг жилых домов.