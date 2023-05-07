Политолог Марчек: Венгрия хочет сохранить сотрудничество с Росатомом при строительстве АЭС

Венгрия продолжит взаимодействие с Россией по ряду вопросов. Так, по словам словацкого депутата Петера Марчека, Будапешт не будет менять Росатом в качестве подрядчика в строительстве атомной электростанции «Пакш», несмотря на раздражение Европейского союза.
Как отмечает парламентарий, в Словакии электростанции также были построены Росатомом. На данный момент все они работают на 100%, передает газета «Известия».
«Венгрия будет стоять принципиально на своих решениях. Она не перестанет строить электрозавод, который принесет деньги и улучшит экономику», — подчеркнул Марчек.
По информации политолога, глава Правительства Венгрии Виктор Орбан придерживается выгодной для государства политики. Он будет идти по пути, который станет «правильным для Венгрии и ее народа», а не для европейских партнеров.