Пять человек пострадали в столкновении Toyota и трактора в Амурской области

Четыре ребенка и один взрослый получили травмы в результате ДТП с участием иномарки и трактора в Белогорском округе Амурской области. Об этом передает региональное управление ГИБДД.
Столкновение Toyota Corolla Fielder и трактора CASE 536 произошло на 38-м километре трассы «Подъезд к г. Благовещенск». Предварительно установлено, что один из водителей нарушил дистанцию, что привело к ДТП.
Дети, находившиеся в салоне автомобиля, были пристегнуты в соответствии с ПДД. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.