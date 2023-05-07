Более десяти беспилотников ВСУ попытались атаковать ночью Крым и Севастополь

По словам градоначальника, один украинский дрон потерял управление и рухнул в лесу в районе 5 км. Обломки аппарата обнаружили силовики и сотрудники МЧС, добавил Развожаев. Второй БПЛА подбили в акватории Черного море у мыса Херсонес, третий — также над водой со стороны Северного мола.