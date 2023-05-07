Портрет Карла III появится на 20-долларовой купюре в Канаде

В Канаде на банкноты номиналом в 20 долларов поместят портрет британского короля Карла III, который заменит изображение его умершей матери, экс-королевы Соединенного Королевства Елизаветы II. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на Канадский монетный двор.
Процесс смены портретов растянется на несколько лет. Ожидается, что дизайн купюры подготовят уже грядущей осенью, а ее окончательное утверждение должны согласовать в Букингемском дворце.
Известно, что в будущем портрет Его Величества также начнут чеканить на всех канадских монетах. Сейчас на них красуется профиль Елизаветы II, ушедшей из жизни в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет.