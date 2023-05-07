Сейсмологи сообщили о двух землетрясениях у берегов Камчатки в Тихом океане

Сразу два землетрясения произошло в акватории Тихого океана недалеко от берегов Камчатки в воскресенье. Информацию об этом передает управление МЧС по краю.
По данным сейсмологов, первое землетрясение было на глубине 76 километров. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в 145 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
Второе землетрясение зафиксировали на глубине в 42 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2. Его эпицентр находился уже в 185 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского.
Отмечается, что жители населенных пунктов Камчатки подземных толчков не ощутили. Угрозы цунами в регионе не объявлялось.