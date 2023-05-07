Подозреваемый в покушении на Прилепина попался на лжи о ловле куропаток

Александр Пермяков, подозреваемый в покушении на убийство писателя Захара Прилепина, в ходе задержания заявил правоохранителям, что ловил куропаток на пруду. Именно эта ложь стала для него губительной.
Покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижнем Новгороде. Во время движения автомобиль писателя взорвался, в результате чего погиб его водитель. Сам публицист получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.
Через несколько часов после произошедшего в лесу был задержан Пермяков. Он сообщил полицейским, что охотился на куропаток, однако поблизости нет озера и таких птиц, рассказал участковый уполномоченный ОМВД России по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин. В итоге мужчину доставили на допрос, в ходе которого он признался в содеянном.