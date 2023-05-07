Подозреваемый в покушении на Прилепина попался на лжи о ловле куропаток

Через несколько часов после произошедшего в лесу был задержан Пермяков. Он сообщил полицейским, что охотился на куропаток, однако поблизости нет озера и таких птиц, рассказал участковый уполномоченный ОМВД России по городскому округу Семеновский Дмитрий Воеводин. В итоге мужчину доставили на допрос, в ходе которого он признался в содеянном.