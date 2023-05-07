Полиция задержала мужчину за осквернение памятника ВОВ в Приморье

Житель Приморского края осквернил памятник воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Мужчину оперативно задержали.
В региональном отделении МВД уточнили, что преступление случилось в населенном пункте Смоляниново. Подозреваемый нанес на памятник надпись и скрылся.
«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские осмотрели Мемориал, опросили возможных очевидцев», — говорится в сообщении ведомства.
При задержании выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. Кроме того, его разыскивали во Владивостоке за уклонение от административного надзора.